В Щелково задержали курьера мошенников, похитивших у пенсионерки 14 млн рублей

В Щелково задержан курьер мошенников, похитивших у пенсионерки 14 млн рублей В Щелково задержали курьера мошенников, похитивших у пенсионерки 14 млн рублей

Москва6 окт Вести.В подмосковном Щелково полицейские задержали курьера телефонных мошенников, похитивших у 74-летней пенсионерки 14 млн рублей. Об этом сообщило ГУ МВД России по Московской области.

Как установлено, жертве позвонили неизвестные, которым она сообщила код из СМС для записи на замену ключей для домофона. Позже с ней связались лжеправоохранители и сообщили, что доступ к ее персональным данным якобы получили злоумышленники для финансирования ВСУ, и чтобы не понести за это уголовную ответственность необходимо передать сбережения для декларирования.

После выполнения всех инструкций от аферистов женщина осознала, что ее обманули и обратилась в полицию.

Сумма ущерба составила более 14 млн рублей … В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские по подозрению в совершении противоправных действий задержали 44-летнего жителя Москвы, который исполнил в преступной схеме роль курьера говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере).

Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время устанавливаются все соучастники, а также другие эпизоды противоправной деятельности.