Дроппера аферистов, похитивших более 4 млн у пенсионерки, задержали в Петербурге В Петербурге задержали забравшего 4 млн у пенсионерки дроппера мошенников

Москва31 окт Вести.В Санкт-Петербурге задержали дроппера мошенников, которые украли более 4 млн рублей у 72-летней пенсионерки. Об этом сообщило управление МВД России по городу и Ленобласти в MAX.

Бабушка сообщила полицейским о преступлении 29 октября в 23.15. Она рассказала, что ей позвонил неизвестный и под предлогом защиты денежных средств убедил передать курьеру деньги – 2 750 000 рублей, 11 350 евро и 7 500 долларов США.

Общая сумма материального ущерба составила 4 376 242 рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) говорится в сообщении

Уже в 1.25 пятницы, 30 октября, у дома 68 по Лиговскому проспекту опергруппа угрозыска задержала неработающего 26-летнего москвича. Его подозревают в работе на мошенников в качестве курьера.