В Петербурге арестованы подозреваемые в хищении денег под видом сотрудников ФСБ В Петербурге арестованы мошенники, похитившие 2,6 млн под видом сотрудников ФСБ

Москва7 ноя Вести.В Санкт-Петербурге суд отправил в СИЗО троих мужчин, подозреваемых в мошенничестве с ущербом в 2,6 млн рублей. По версии следствия, они выманили деньги у потерпевшей, представившись сотрудниками ФСБ. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Приморский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановления об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Максима Солярского, Богдана Фастовеца и Алека Родионова, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ… Срок меры – 04.01.2027 говорится в сообщении инстанции в мессенджере MAX

Преступление произошло 3 ноября. Правоохранители полагают, что трое фигурантов и неустановленные пока лица действовали по уже известной схеме: связались с женщиной и убедили в необходимости передать деньги, чтобы положить их на "безопасный счет".

Потерпевшая поверила и отдала наличные курьеру во дворе дома на Серебристом бульваре. Отмечается, что средства забрал юноша, которому нет 18 лет, он проходит по делу как свидетель.