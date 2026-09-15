Арестован третий подозреваемый в краже 116 млн рублей из квартиры на Невском

В Петербурге арестован третий подозреваемый в краже 116 млн из жилья на Невском Арестован третий подозреваемый в краже 116 млн рублей из квартиры на Невском

Москва15 сен Вести.В Санкт-Петербурге арестовали третьего подозреваемого в краже более 116 млн рублей из квартиры на Невском проспекте. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.

Смольнинский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Даяна Акбашева, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. б ч. 4 ст. 158 УК РФ говорится в сообщении

По данным следствия, Акбашев вместе с Елизаветой Чачиной, Елизаветой Буяновой и другими неустановленными лицами незаконно проник в квартиру на Невском проспекте. Вместе преступники похитили имущество на сумму не менее 116 151 500 рублей 84 копейки.

Против заключения под стражу подозреваемый возражал и просил назначить домашний арест. Обвинение ему пока не предъявлялось.

Ранее стало известно о заключении под стражу Чачиной и Буяновой. Фигурантки рассказали, что им позвонили с незнакомых номеров, после чего их аккаунты на Госуслугах были заблокированы. Вскоре девушкам сообщили, что они подозреваются в связи с террористами и измене родине, и предложили стать внештатными сотрудниками ФСБ.

Неизвестные поручили жертвам приобрести необходимые инструменты, встретиться и вместе похитить из квартиры на Невском деньги. При этом мошенники заявили, что хозяин жилья задержан за взятки и что у порядочного человека не может быть такого количества денег дома.

Девушки совершили кражу и оставили пакеты с деньгами на месте, которое им указали звонившие.