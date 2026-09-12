Москва12 сен Вести.В Петербурге актриса одного из ведущих театров стала жертвой мошенников. Она обратилась в полицию и сообщила, что из сейфа в ее квартире на Невском проспекте украдены денежные средства и ювелирные изделия на сумму почти в 150 000 000 рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Прибывшими на место происшествия полицейскими было установлено, что заявительница накануне стала жертвой мошеннической схемы и, действуя по указанию неизвестных, сначала отключила охранную сигнализацию, а после этого оставила ключи от квартиры под придверным ковриком говорится в сообщении

Спустя несколько часов после обращения потерпевшей оперативники задержали 20-летнюю приезжую из Московской области. Ее подельница, студентка одного из вузов Петербурга, была задержана полицейскими во Всеволожске. Часть похищенного у них удалось изъять

Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ, предусматривающей ответственность за кражу, совершенную в особо крупном размере.