Случай Ларисы Долиной стал рекордным по сумме ущерба в Москве Рекорд среди московских жертв аферистов: Лариса Долина потеряла 317,6 млн рублей

Москва26 авг Вести.Случай, связанный с вымогательством денег у певицы Ларисы Долиной остается самым большим зафиксированным ущербом в Москве от телефонных мошенников - 317,6 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС.

С 2 апреля по 12 июля 2024 года злоумышленники убеждали певицу, что ее деньги под угрозой, и уговаривали "спасти" сбережения. Под влиянием мошенников артистка перевела средства на указанные ими счета и продала квартиру.

Общая сумма ущерба составила 317,6 млн рублей, из них 175,1 млн рублей составили переведенные на счета мошенников сбережения. говорится в сообщении

Это крупнейший масштаб потерь : еще в 2023 году максимальные суммы, которые удавалось выманить у москвичей по телефону, не доходили до 50 млн рублей.

На втором месте по сумме ущерба находится пара московских пенсионеров, которые в апреле отдали аферистам почти 300 миллионов рублей. Мошенники убедили пожилых людей срочно снять деньги для размещения на безопасном счете. Мужчина купил на свои сбережения золотые слитки и передал их лжекурьерам.