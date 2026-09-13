Суд в Петербурге арестовал двух женщин по обвинению в краже 116 тыс. руб.

В Петербурге две женщины похитили 116 тыс. руб. под влиянием мошенников Суд в Петербурге арестовал двух женщин по обвинению в краже 116 тыс. руб.

Москва13 сен Вести.Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал двух женщин, обвиняемых в краже более 116 тысяч рублей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Согласно версии следствия, обе незаконно проникли в чужую квартиру на Невском проспекте и украли 116 151 500 рублей 84 копейки. Сами задержанные уверяют, что сделали это под влиянием мошенников после взлома их аккаунтов на "Госуслугах".

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Уголовное дело было возбуждено в их отношении по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ.

Срок избранной обеим меры пресечения действует до 10 ноября 2026 года.