Москва12 июл Вести.В Санкт-Петербурге заключили под стражу бизнесменов, предлагавших людям уроки денежной грамотности и похитивших 133 млн рублей. Об этом сообщает "Коммерсант".

По данным издания, Екатерина Савина и Артем Миникаев вместе с сообщниками предлагали свои услуги, в число которых входили уроки по повышению финансовй грамотности и инвестиционному планированию, а также подготовка кадров в финансовой сфере, сопровождение и запуск стартапов по франшизам, организация консалтингового бизнеса "под ключ". Помимо этого, они утверждали, что помогают попасть на внебиржевый рынок "Форекс" через компанию "Ларсон энд Хольц АйТи ЛТД".

Преступная деятельность велась с августа 2015 по сентябрь 2023 года. Потенциальным жертвам фигуранты говорили, что являются представителями ООО МТС, ООО "Евразия" или ООО БКС, а также других незарегистрированных компаний.

Как стало известно "Ъ", в конце июня Смольнинский райсуд Санкт-Петербурга по ходатайству ГСУ ГУ МВД по региону заключил под стражу Екатерину Савину и Артема Миникаева говорится в публикации

Их уголовное дело объединили в одно производство с делом, по которому проходят фигурантами еще десять предпринимателей. Все они обвиняются в крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).