Москва13 сен Вести.Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу начальника Московского вокзала Артура Журавлева и двух его подчиненных по делу о кражах забытого имущества пассажиров. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Согласно материалам уголовного дела, не позднее 25 августа Журавлев, его заместитель Ольга Сидор и кладовщик камеры хранения ручной клади Любовь Кулькова вступили в сговор на хищение забытых вещей пассажиров.

Так, Кулькова получила от сотрудников транспортной безопасности рюкзак, оставленный пассажиром на пункте досмотра. В нем находились порядка 877,5 тысяч рублей в разной валюте. При этом сотрудница вокзала достоверно знала, что пассажир ищет свои вещи. Затем она тайно вынесла деньги в черном пакете, спрятав его под одеждой и передала деньги Сидор, а та в свою очередь – начальнику вокзала Журавлеву.

В тот же день пассажир направил знакомого в камеру хранения для обращения к Кульковой с целью возврата рюкзака. Получив по телефону указание от Сидор о сокрытии факта наличия в рюкзаке денежных средств, Кулькова вернула рюкзак, не сообщив об отсутствии в нем денег и не предприняв мер к их возврату. 26.08.2026 указанные денежные средства были изъяты в ходе производства осмотра места происшествия в сейфе кабинета начальника Московского вокзала Санкт-Петербурга сказано в сообщении

Правоохранители задержали фигурантов 11 сентября, им предъявлено обвинение в краже в крупном размере.

По решению суда они пробудут под стражей до 10 ноября.