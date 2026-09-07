По делу председателя совета директоров "Евротранса" арестован еще один фигурант Подполковника подмосковного главка МВД арестовали по делу Игоря Мартышова

Москва7 сен Вести.В Москве Мещанский суд заключил под стражу на два месяца еще одного фигуранта дела председателя совета директоров ПАО "Евротранс" Игоря Мартышова. Речь идет о главе отдела ЦХиСО подмосковного главка подполковнике Анне Левиной, сообщает со ссылкой на правоохранительные органы "Интерфакс".

Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании Анны Левиной меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 5 ноября сообщил источник

Уголовное дело возбуждено по факту хищения моторного топлива, принадлежащего подмосковному главку полиции. Ранее под стражу заключили замначальника ГУ МВД РФ по Московской области - начальника тыла генерал-майора внутренней службы Сергея Малькова и главу Центра хозяйственного и сервисного обеспечения (ЦХиСО) ГУ МВД РФ по Московской области полковника Алексея Суярова.

Как уточнила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, все трое сотрудников уволены из органов внутренних дел.

Делом о растрате в особо крупном размере занимается Следственный департамент МВД России. Продолжается выяснение обстоятельств и соучастников преступной деятельности.