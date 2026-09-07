Москва7 сенВести.В Москве Мещанский суд заключил под стражу на два месяца еще одного фигуранта дела председателя совета директоров ПАО "Евротранс" Игоря Мартышова. Речь идет о главе отдела ЦХиСО подмосковного главка подполковнике Анне Левиной, сообщает со ссылкой на правоохранительные органы "Интерфакс".
Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании Анны Левиной меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 5 ноябрясообщил источник
Уголовное дело возбуждено по факту хищения моторного топлива, принадлежащего подмосковному главку полиции. Ранее под стражу заключили замначальника ГУ МВД РФ по Московской области - начальника тыла генерал-майора внутренней службы Сергея Малькова и главу Центра хозяйственного и сервисного обеспечения (ЦХиСО) ГУ МВД РФ по Московской области полковника Алексея Суярова.
Как уточнила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, все трое сотрудников уволены из органов внутренних дел.
Делом о растрате в особо крупном размере занимается Следственный департамент МВД России. Продолжается выяснение обстоятельств и соучастников преступной деятельности.