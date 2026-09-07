Два фигуранта дела председателя совета директоров "Евротранса" арестованы Суд арестовал двух фигурантов дела председателя совета директоров "Евротранса"

Москва7 сен Вести.В Москве Мещанский суд заключил на два месяца под стражу двух фигурантов дела председателя совета директоров ПАО "Евротранс" Игоря Мартышова. Им предъявлено обвинение в особо крупной растрате, сообщает со ссылкой на правоохранительные органы "Интерфакс".

Речь идет о заместителе начальника Главного управления МВД России по Московской области - начальнике тыла генерал-майоре внутренней службы Сергее Малькове и главе Центра хозяйственного и сервисного обеспечения (ЦХиСО) ГУ МВД России по Московской области полковнике Алексее Суярове.

Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении Сергея Малькова и Алексея Суярова меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 5 ноября сообщил источник

В ближайшее время следствие намерено обратиться в суд за избранием меры пресечения другим фигурантам дела.

Уголовное дело по статье о растрате в особо крупном размере было возбуждено по факту хищения моторного топлива, принадлежащего подмосковному главку полиции.

Устанавливаются все обстоятельства преступной деятельности.