Москва7 сенВести.В Москве Мещанский суд заключил на два месяца под стражу двух фигурантов дела председателя совета директоров ПАО "Евротранс" Игоря Мартышова. Им предъявлено обвинение в особо крупной растрате, сообщает со ссылкой на правоохранительные органы "Интерфакс".
Речь идет о заместителе начальника Главного управления МВД России по Московской области - начальнике тыла генерал-майоре внутренней службы Сергее Малькове и главе Центра хозяйственного и сервисного обеспечения (ЦХиСО) ГУ МВД России по Московской области полковнике Алексее Суярове.
Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении Сергея Малькова и Алексея Суярова меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 5 ноябрясообщил источник
В ближайшее время следствие намерено обратиться в суд за избранием меры пресечения другим фигурантам дела.
Уголовное дело по статье о растрате в особо крупном размере было возбуждено по факту хищения моторного топлива, принадлежащего подмосковному главку полиции.
Устанавливаются все обстоятельства преступной деятельности.