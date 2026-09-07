Москва7 сен Вести.В Московской области по делу о хищении моторного топлива, принадлежащего региональному ГУ МВД, задержаны начальник тыла генерал-майор внутренней службы Сергей Мальков, а также председатель совета директоров ПАО "Евротранс" Игорь Мартынов. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Отмечается, что сотрудники служб собственной безопасности, экономической безопасности и следственных органов МВД получили сведения о причастности к хищению топлива членов преступной группы, в которую входили председатель совета директоров компании "Евротранс" Игорь Мартынов и трое починенных ему топ-менеджеров при участии замначальника ГУ МВД по Московской области – начальника тыла генерал-майора внутренней службы Сергея Малькова, начальника ФКУ ЦХиСО ГУ МВД по Московской области Алексея Суярова, а также его подчиненной Анны Левиной.

Возбуждено уголовное дело по статье о присвоении или растрате.

Трое топ-менеджеров ПАО "Евротранс" уже заключены под стражу. Мальков, Суяров и Левина уволены из органов внутренних дел. В настоящее время они, а также Мартынов задержаны по ст. 91 УПК РФ сказано в сообщении

Следствие намерено ходатайствовать об аресте фигурантов.

Предварительное расследование поручено Следственному департаменту МВД РФ, добавила Волк.