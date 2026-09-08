Москва8 сенВести.Председатель совета директоров "ЕвроТранса", которой принадлежит сеть АЗС "Трасса", Игорь Мартышов заключен под стражу на два месяца. Об этом сообщает РБКРБК.
Мещанский районный суд отправил под стражу до 6 ноября председателя совета директоров компании "ЕвроТранс" Игоря Мартышоваговорится в публикации источника
Следователь ходатайствовал об аресте совладельца компании из-за того, что в деле есть неустановленные лица. В связи с этим Мартышов мог влиять на соучастников и свидетелей, а также уничтожить доказательства.
Ходатайство было поддержано также представителем Генеральной прокуратуры.