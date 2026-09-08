Совладелец АЗС "Трасса" Мартышов заключен под стражу по делу о поставках топлива

Суд арестовал совладельца АЗС "Трасса" Мартышова на два месяца Совладелец АЗС "Трасса" Мартышов заключен под стражу по делу о поставках топлива

Москва8 сен Вести.Председатель совета директоров "ЕвроТранса", которой принадлежит сеть АЗС "Трасса", Игорь Мартышов заключен под стражу на два месяца. Об этом сообщает РБКРБК.

Мещанский районный суд отправил под стражу до 6 ноября председателя совета директоров компании "ЕвроТранс" Игоря Мартышова говорится в публикации источника

Следователь ходатайствовал об аресте совладельца компании из-за того, что в деле есть неустановленные лица. В связи с этим Мартышов мог влиять на соучастников и свидетелей, а также уничтожить доказательства.

Ходатайство было поддержано также представителем Генеральной прокуратуры.