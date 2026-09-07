"Евротранс" допустил фактический дефолт по всем выпускам облигаций

"Евротранс" перешел в фактический дефолт по всем облигациям "Евротранс" допустил фактический дефолт по всем выпускам облигаций

Москва7 сен Вести.Компания "Евротранс", управляющая сетью АЗС "Трасса" в Москве и Подмосковье, допустила фактический дефолт по всем выпускам своих облигаций, следует из сообщения "Евротранса" на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

Компания не смогла выполнить обязательства по выплате купонных доходов по облигациям на сумму в 10 192 000 рублей.

В качестве причины дефолта "Евротранс" указал "временную нехватку свободных денежных средств на счетах из-за неравномерного поступления выручки".

Ранее "Евротранс" допустил дефолты при выплате купонного дохода по трем выпускам биржевых облигаций: зеленым ценным бумагам серии 01, биржевым серии БО-001Р-09 и по зеленым облигациям серии 002P-02. Еще по семи выпускам облигаций "Евротранса" был допущен технический дефолт.

На фоне ситуации Сбербанк объявил о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании ПАО "Евротранс" банкротом.