Бухарестское метро могут отключить из-за долгов за электроэнергию около €3 млн

Метрополитен в Бухаресте на грани остановки из-за долгов за электричество Бухарестское метро могут отключить из-за долгов за электроэнергию около €3 млн

Москва18 авг Вести.Метрополитен румынского Бухареста оказался на грани остановки из-за финансовых проблем. Компания-оператор Metrorex накопила крупную задолженность перед поставщиком электроэнергии и получила уведомление о возможном отключении, сообщает телеканал Digi 24.

Компания Metrorex задолжала поставщику электроэнергии Hidroelectrica около 3 миллионов евро и получила уведомление о рисках отключения. Метрополитен не платил три месяца, это может привести к остановке работы метро говорится в сообщении

Ситуацию взял под контроль исполняющий обязанности министра транспорта Раду Мируцэ. Чиновник уже начал переговоры с энергокомпанией о поэтапном погашении долга. При этом он заявил, что Metrorex "неэффективно расходует средства", и потребовал от руководства оператора отчет о причинах просрочек, предпринятых шагах по погашению и график выплат. Мируцэ также не исключил возможных кадровых перемен в компании.