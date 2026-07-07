Власти Болгарии заморозили поставки сжиженного газа из Турции на 15 месяцев Novinite: Болгария приостановила поставки СПГ из Турции на 15 месяцев

Москва7 июл Вести.Болгарская газораспределительная госкомпания Bulgargaz приостановила на 15 месяцев действие контракта с турецкой госкомпанией Bota, который должен был обеспечить стране Европейского союза (ЕС) доступ к поставкам сжиженного природного газа из Турции, сообщает агентство Novinite.

По его данным, соответствующее решение было принято после встречи премьер-министра Болгарии Румена Радева и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Анкаре​​​.

Контракт между болгарской государственной газораспределительной компанией Bulgargaz и турецкой Botas заморожен на следующие 15 месяцев после того, как обе компании подписали протокол передает агентство

В его сообщении говорится, что соглашение 2023 года обязывало Bulgargaz каждый год вносить фиксированные платежи за забронированный объем ресурсов.

Критики подобной договоренности подчеркивали, что весомая часть объема СПГ так и не была востребована, что привело к дополнительным затратам в сотни миллионов болгарских лев и призывам в парламенте Болгарии к пересмотру соглашения, внутреннему расследованию обстоятельств его заключения и европейским проверкам.

Теперь до конца обсуждений о пересмотре контракта болгарские власти будут платить лишь за фактически использованный газ.

Москва неоднократно обращала внимание на то, что Запад, отказавшись от закупок энергоносителей у РФ, попал в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами.

В конце июня газета Financial Times писала, что Европу ждет начало зимы с самым низким уровнем запасов газа за последние 15 лет. Это приведет повышением цен для предприятий и домохозяйств.