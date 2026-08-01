Москва1 авгВести.Мэр румынского города Яссы Михай Кирикэ заявил, что принял решение отказаться от уличного освещения из-за дефицита электроэнергии в стране.
По его словам, потребление электроэнергии в городе требует "рационализации".
Решение о сокращении уличного освещения в ночное время будет применяться единообразно и справедливо по всей общественной территориинаписал глава города в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)
Кирикэ отметил, что мера позволит экономить 10 МВтч каждую ночь.
Ранее сообщалось, что Федеральное сетевое агентство Германии готовит промышленность к возможному отключению электроэнергии в течение длительного времени.