Один из крупных городов Румынии откажется от электроосвещения из-за кризиса

Дефицит энергии заставил крупный румынский город отключить уличное освещение Один из крупных городов Румынии откажется от электроосвещения из-за кризиса

Москва1 авг Вести.Мэр румынского города Яссы Михай Кирикэ заявил, что принял решение отказаться от уличного освещения из-за дефицита электроэнергии в стране.

По его словам, потребление электроэнергии в городе требует "рационализации".

Решение о сокращении уличного освещения в ночное время будет применяться единообразно и справедливо по всей общественной территории написал глава города в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)

Кирикэ отметил, что мера позволит экономить 10 МВтч каждую ночь.

Ранее сообщалось, что Федеральное сетевое агентство Германии готовит промышленность к возможному отключению электроэнергии в течение длительного времени.