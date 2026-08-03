В Румынии до 19 августа приостановили производство автомобилей Ford Ford приостановил производство в Румынии из-за дефицита энергии

Москва3 авг Вести.Автомобильный концерн Ford приостановил производство на своем заводе в Румынии до 19 августа. Причиной временного прекращения деятельности предприятия стал энергетический кризис, заявил исполняющий обязанности премьера страны Илие Боложан.

Из-за сильной засухи и снижения уровня воды в Дунае гидроэлектростанции ограничили выработку энергии. Сейчас власти страны пытаются сохранить работу второго энергоблока АЭС в Чернаводэ и увеличить доступные мощности генерации.

Две крупные компании, которые потребляют много энергии, Dacia (румынский производитель автомобилей, дочернее предприятие Renault. – Прим. ред.) и Ford, с сегодняшнего дня остановили производство до 19 августа. Это позволит сэкономить около 200 мегаватт сказал Боложан

Также, по его словам, власти договорились с крупными промышленными потребителями о добровольном снижении расхода электроэнергии с 19.00 до 23.00. Графики работы компании будут самостоятельно корректировать с учетом особенностей производства.