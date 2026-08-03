В Румынии взрывом расчистили русло Дуная у Чернаводской АЭС Bloomberg: Румыния взорвала скалу на Дунае ради охлаждения АЭС

Москва3 авг Вести.Румынские военные использовали около 180 кг взрывчатки, чтобы разрушить подводную скалу в обмелевшем русле Дуная и увеличить приток воды к Чернаводской атомной электростанции. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, уровень воды в Дунае из-за сильной засухи снизился до минимальных за последние 30 лет значений – около 1,7 тысяч кубометров в секунду.

Исполняющий обязанности министра обороны Румынии Раду Мируцэ заявил, что основной задачей подрыва было перенаправить воду в главный канал, который снабжает АЭС, чтобы предотвратить остановку реактора.

Мы очень близки к достижению минимального уровня воды, необходимого для безопасного охлаждения оборудования, и делаем все возможное, чтобы увеличить потоки воды, поступающие на атомную электростанцию сказал глава минобороны

По словам Сорины Рындашу, представителя румынского ведомства, управляющего водными ресурсами и инфраструктурой, уровень воды в Дунае продолжает снижаться на 2–3 см в сутки. При сохранении такой динамики станция сможет работать еще четыре–пять дней, после чего один из реакторов придется остановить. При этом он подчеркнул, что угрозы ядерной безопасности нет, поскольку энергоблок будет остановлен до достижения критических параметров.

Чернаводская АЭС – единственная атомная электростанция Румынии. Два ее энергоблока, построенные по канадской технологии, обеспечивают около 20% производства электроэнергии в стране.

Из-за рекордного обмеления Дуная на 10% от полной мощности функционирует и венгерская АЭС "Пакш".