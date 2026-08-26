УФАС по Московской области возбудило дело против сети АЗС за завышение цен Московское областное УФАС возбудило дело в отношении сети АЗС "Трасса"

Москва26 авг Вести.Управление Федеральной антимонопольной службы по Московской области возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства против ПАО "ЕвроТранс", владеющего сетью автозаправочных станций "Трасса", сообщила пресс-служба ведомства на официальном сайте.

Уточняется, что компания установила монопольно высокие цены на бензин и дизтопливо.

Проведенный анализ показал необоснованное изменение цен на бензины марок АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо, реализуемые через сеть АЗС "Трасса". Это, в свою очередь, привело к диспаритету розничных цен компании по отношению ценам, установленным на автозаправочных станциях нефтяных компаний. На основании выявленных признаков УФАС возбудило о нарушении антимонопольного законодательства. В случае установления вины организации грозит штраф написали в пресс-службе

Компания доминирует на розничных рынках в восьми городских и трех муниципальных округах Московской области.