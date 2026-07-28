ФАС заподозрила две новосибирские компании в завышении цен на топливо ФАС выявила признаки картеля на рынке топлива в Новосибирской области

Москва28 июл Вести.Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении двух новосибирских компаний, подозреваемых в завышении цен на топливо, сообщили в пресс-службе регулятора.

ФАС выявила признаки картеля на оптовом рынке реализации топлива, добавили в ведомстве.

Поводом для этого стали факты реализации бензина АИ-92 и АИ-95 по различным ценам для разных покупателей. При этом цена продажи бензина лицам, которые не вступили в сговор, была выше, что в конечном итоге могло отразиться на розничной цене топлива сказано в сообщении

Отмечается, что дело возбуждено в отношении ООО "ГК Альянс" и ООО "Стрежтранссервис".