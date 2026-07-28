Москва28 июлВести.Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении двух новосибирских компаний, подозреваемых в завышении цен на топливо, сообщили в пресс-службе регулятора.
ФАС выявила признаки картеля на оптовом рынке реализации топлива, добавили в ведомстве.
Поводом для этого стали факты реализации бензина АИ-92 и АИ-95 по различным ценам для разных покупателей. При этом цена продажи бензина лицам, которые не вступили в сговор, была выше, что в конечном итоге могло отразиться на розничной цене топливасказано в сообщении
Отмечается, что дело возбуждено в отношении ООО "ГК Альянс" и ООО "Стрежтранссервис".