Ущерб по делу о хищении бензина у МВД оценили в 100 млн рублей

Следствие оценило в 100 млн рублей ущерб по делу о хищении бензина у МВД Ущерб по делу о хищении бензина у МВД оценили в 100 млн рублей

Москва7 сен Вести.Ущерб по уголовному делу о растрате средств при обеспечении бензином служебного автотранспорта ГУ МВД по Московской области составляет более 100 млн рублей. Об этом со ссылкой на следователя в суде передает РБК. Потерпевшим по делу признан подмосковный главк ведомства.

Обвинения по статье о растрате в особо крупном размере предъявлены экс-заместителю начальника подмосковного главка МВД генерал-майору Сергею Малькову, начальнику Центра хозяйственного и сервисного обеспечения главка полковнику Алексею Суярову, председателю совета директоров "Евротранса" Игорю Мартышову и трем топ-менеджерам компании.

Ранее сообщалось, что Мещанский суд заключил на два месяца под стражу Малькова и Суярова, а затем начальника отдела ЦХиСО ГУ МВД России по Московской области подполковника внутренней службы Анну Левину.