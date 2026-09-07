В Москве вынесен приговор по делу о поставке бракованных бронежилетов в войска

Обвиняемым в поставке бракованных бронежилетов вынесли приговор в Москве В Москве вынесен приговор по делу о поставке бракованных бронежилетов в войска

Москва7 сен Вести.В Москве Мещанский суд вынес приговор двум топ-менеджерам ГК "Пикет", признанным виновными в поставках в войска некачественных бронежилетов. Об этом со ссылкой на материалы суда передает ТАСС.

Назначить Антоновой Виктории наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима, со штрафом в 1 млн рублей. Назначить Кальченко Михаилу срок наказания в виде лишения свободы на срок 7 лет… со штрафом 900 тыс. рублей приводятся данные суда

В пользу Минобороны с подсудимых, а также гендиректора ГК "Пикет" Андрея Есипова взыскано 2 млрд 399 млн рублей в счет погашения ущерба. Также сохранен арест на сумочки Антоновой бренда Chanel, участки земли и автомобиль BMW Кальченко.

Виктория Антонова занимала в компании должность финансового директора, Михаил Кальченко был главой службы безопасности.

Ранее Андрея Есипова приговорили к 9 годам лишения свободы и штрафу в размере 800 тыс. рублей.

ГК "Пикет" занималась производством одежды и строительством. После начала СВО компания получила контракт от Минобороны на поставку 20 тысяч касок и бронежилетов. После принятия изделий у оборонного ведомства возникли претензии к качеству продукции.