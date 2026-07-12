С поставщиков китайской техники для Минобороны взыскали 367 млн рублей Мособлсуд утвердил взыскание 367 млн рублей по иску Минобороны

Москва12 июл Вести.Московский областной суд признал законным взыскание почти 370 миллионов рублей в пользу Министерства обороны РФ с десяти фигурантов уголовного дела о мошенничестве. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ".

Ранее все обвиняемые коммерсанты были приговорены к тюремным срокам за поставку военному ведомству около 102,5 тысячи китайских USB-накопителей и более 3 тысяч ноутбуков, которые выдавались за продукцию российского производства.

Красногорский городской суд признал предпринимателей виновными в мошенничестве в особо крупном размере, однако вопрос компенсации ущерба на уголовном процессе был отложен. Впоследствии представитель Минобороны обратился с гражданским иском на сумму более 367,1 миллиона рублей. Апелляционная инстанция Мособлсуда оставила решение о взыскании этих средств в силе.