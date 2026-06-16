Москва16 июн Вести.Кассационный военный суд в Новосибирске оставил без изменения приговор бывшему командующему 58-й армией Ивану Попову, осужденного на пять лет колонии за хищение металлопроката для возведения оборонительных сооружений на линии фронта. Об этом сообщает "Коммерсант".

Кассационную жалобу адвокатов на приговор Тамбовского гарнизонного военного суда и апелляционное определение Второго западного окружного военного суда оставить без удовлетворения сказал судья

Как пишет издание, защита Попова намерена пожать жалобу в Верховный суд.

В апреле 2025 года Тамбовский гарнизонный военный суд признал Попова виновным в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге. Его приговорили к пяти годам колонии со штрафом 800 тысяч рублей, а также лишили воинского звания генерал-майор.

Второй фигурант - Сергей Моисеев получил 4 года колонии со штрафом 600 тыс. рублей, он признан виновным по ч.4 ст.159 (мошенничество в особо крупном размере).

Суд установил, что Попов с бизнесменом Моисеевым и генерал-лейтенантом Олегом Цоковым похитили в 2023 году более 1,7 тысячи тонн металлоизделий, предназначенных для возведения инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения в Запорожской области. Ущерб по делу составил порядка 115 миллионов рублей.

Попов не признал вину. Находясь под следствием, генерал заявлял о желании отправиться в зону СВО.