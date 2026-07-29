Москва29 июл Вести.Второй Западный окружной военный суд в Москве смягчил приговор бывшему заместителю министра обороны Павлу Попову, осужденного на 19 лет за коррупцию, а также за совершение должностных преступлений. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Денис Сагач.

Отмечается, что апелляционная инстанция снизила срок на девять лет.

Ввиду чрезмерной суровости назначенного наказания апелляционная инстанция снизила срок моему подзащитному с 19 лет до 10 лет колонии строгого режима сказал адвокат

В апреле 2026 года 235-й гарнизонный военный суд признал Павла Попова виновным в мошенничестве в особо крупном размере, служебном подлоге, получении взяток в особо крупном размере, а также превышении должностных полномочий и незаконном обороте оружия. По данным следствия, в 2021-2024 годах он похитил 25,8 миллиона рублей, на которые был построен загородный дом. Кроме того, подрядная организация "Бамстройпуть" предоставила генералу квартиру, а также передала в пользование Lexus LX 570.

Попов вину не признал. В итоге суд приговорил его к 19 годам, лишил звания генерала армии в отставке и семи госнаград, а также конфисковал 45,6 миллиона рублей.