Москва29 июл Вести.Мещанский районный суд Москвы приговорил двух бывших заместителей губернатора Белгородской области Рустэма Зайнуллина и Владимира Базарова 20 и 19 годам соответственно, признав их виновными в хищениях при строительстве оборонительных сооружений, сообщает РИА Новости.

Ранее гособвинение просило приговорить бывших чиновников к 21 и 22 года колонии с многомиллионными штрафами.

Окончательно назначить Базарову наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет… Зайнуллину – на срок 20 лет сказала судья

Кроме того, им назначили штрафы по 500 миллионов рублей и запретили занимать должности на госслужбе в течение 10 лет.

Базарова и Зайнуллина обвиняли в присвоении или растрате, взяточничестве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. В результате их действий бюджету был причинен ущерб свыше 1,7 миллиарда рублей при возведении оборонительных сооружений в Белгородской области.

Согласно обвинительному заключению, одним из организаторов преступной схемы был Базаров. В начале 2022 года он разработал систему получения откатов от подрядчиков, выполнявших государственные строительные контракты. Они должны были перечислять чиновникам от 3 до 10% стоимости контрактов в обмен на содействие. Общая сумма взяток превышает 74 миллиона рублей. Базаров признал свою вину.

Зайнуллину предъявили обвинение в хищении не менее 32 миллионов рублей в составе группы, из которых он похитил лично порядка 4 миллионов. Вину он не признал.