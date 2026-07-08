МВД нашло хищение на 1,8 млрд при закупке "зубов дракона" в Белгородской области

МВД оценило ущерб по делу экс-вице-губернатора Базарова почти в 1,8 млрд рублей МВД нашло хищение на 1,8 млрд при закупке "зубов дракона" в Белгородской области

Москва8 июл Вести.Следственный департамент Министерства внутренних дел оценил ущерб по уголовному делу бывшего вице-губернатора Белгородской и Курской областей Владимира Базарова почти в 1,8 миллиарда рублей. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на источники.

Следствие оценило ущерб по делу бывшего вице-губернатора Владимира Базарова почти в 1,8 млрд руб. В обвинении фигурируют откаты с госконтрактов и "зубы дракона" с ухудшенными характеристиками говорится в публикации

По данным следствия, самую крупную сумму - 1,723 миллиарда рублей - чиновник растратил при строительстве оборонительной линии на границе с Украиной. Вместо железобетонных противотанковых заграждений, предусмотренных нормативами, закупались более дешевые изделия с уменьшенными размерами и массой – "зубы дракона" с ухудшенными характеристиками.

В обвинении также упоминаются "неустановленные лица из числа должностных лиц Министерства обороны РФ", которым отведена особая роль.

Отмечается, что Базаров признает вину во взяточничестве и злоупотреблении полномочиями, но считает спорным эпизод с особо крупной растратой.

РБК направил запросы в Министерство внутренних дел, Генеральную прокуратуру и Министерство обороны Российской Федерации.