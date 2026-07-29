Двум экс-заместителям Гладкова запросили 21 и 22 года колонии Бывшим вице-губернаторам Белгородской области запросили 21 и 22 года колонии

Москва29 июл Вести.Гособвинение запросило для двух бывших заместителей губернатора Белгородской области Владимира Базарова и Рустэма Зайнуллина, обвиняемых в многомиллионных хищениях при строительстве защитных сооружений в приграничье, 21 и 22 года лишения свободы соответственно. Об этом сообщает РБК.

Слушание дела проходит в Мещанском районном суде Москвы.

Гособвинение просит приговорить Базарова, бывшего заместителя губернатора Курской и Белгородской областей к 21 году лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штрафу в 500 млн руб. Бывшему заместителю губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова Рустэму Зайнуллину запросили срок 22 года лишения свободы в ИК строгого режима со штрафом 474 млн руб. пишет издание

Согласно обвинительному заключению, одним из организаторов преступной схемы был Базаров. В начале 2022 года он разработал схему получения откатов от подрядчиков, выполнявших государственные строительные контракты. Они должны были перечислять чиновникам от 3 до 10% стоимости контрактов в обмен на содействие. Общая сумма взяток превышает 74 миллиона рублей. Базаров признал свою вину.

Зайнуллину предъявили обвинение в хищении не менее 32 миллионов рублей в составе группы, из которых он похитил лично порядка 4 миллионов. Вину он не признал.