Москва17 июлВести.Московский городской суд приговорил гражданина России Романа Карецкого к 13 годам лишения свободы по делу о государственной измене за попытку продать авиаподшипники для вертолетов и военных самолетов украинскому предприятию "Мотор Сич".
Как сообщили в ЦОС ФСБ России, осужденный признан виновным в оказании материально-технической помощи представителям украинского предприятия ВПК в деятельности, направленной против безопасности России.
Отмечается, что Карецкий приобрел на территории России авиационные подшипники, используемые при производстве и обслуживании вертолетов семейства "Ми" и "Ка", а также самолетов "Су" и "МиГ" различных модификаций.
Изделия злоумышленник намеревался вывезти за пределы РФ в обход установленного порядка в целях последующей доставки в адрес украинского предприятия ПАО "Мотор Сич"сообщили в ЦОС
Там напомнили, что "Мотор Сич" – одно из ключевых предприятий, осуществляющих обслуживание военной авиации Вооруженных сил Украины.
Суд назначил Карецкому 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также штраф в размере 1 млн рублей.