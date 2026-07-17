ФСБ: пытавшийся продать авиаподшипники на Украину россиянин осужден на 13 лет

Россиянин, пытавшийся продать авиаподшипники на Украину, осужден на 13 лет ФСБ: пытавшийся продать авиаподшипники на Украину россиянин осужден на 13 лет

Москва17 июл Вести.Московский городской суд приговорил гражданина России Романа Карецкого к 13 годам лишения свободы по делу о государственной измене за попытку продать авиаподшипники для вертолетов и военных самолетов украинскому предприятию "Мотор Сич".

Как сообщили в ЦОС ФСБ России, осужденный признан виновным в оказании материально-технической помощи представителям украинского предприятия ВПК в деятельности, направленной против безопасности России.

Отмечается, что Карецкий приобрел на территории России авиационные подшипники, используемые при производстве и обслуживании вертолетов семейства "Ми" и "Ка", а также самолетов "Су" и "МиГ" различных модификаций.

Изделия злоумышленник намеревался вывезти за пределы РФ в обход установленного порядка в целях последующей доставки в адрес украинского предприятия ПАО "Мотор Сич" сообщили в ЦОС

Там напомнили, что "Мотор Сич" – одно из ключевых предприятий, осуществляющих обслуживание военной авиации Вооруженных сил Украины.

Суд назначил Карецкому 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также штраф в размере 1 млн рублей.