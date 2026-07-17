ВВС Украины пытаются добыть запчасти российского производства, заявили в ФСБ ФСБ: ВВС Украины через разведку пытаются получить запчасти производства РФ

Москва17 июл Вести.Военно-воздушные силы Украины через разведку предпринимают попытки получить авиационные запчасти российского производства для своих вертолетов и самолетов. Об этом сообщила Федеральная служба безопасности России.

В ведомстве указали на острую потребность украинских ВВС в ремонтной ресурсной базе для своих воздушных судов.

ВВС Украины... для поддержания в боеспособном состоянии вертолетов семейства "Ми", самолетов "Су" и "МиГ" через возможности национальных разведывательных органов пытаются организовать получение авиационных изделий российского производства говорится в заявлении

По данным ФСБ, российский гражданин, который попытался продать авиационные подшипники для вертолетов и военных самолетов украинскому предприятию "Мотор Сич", приговорен к 13 годам колонии за государственную измену.