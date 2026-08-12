Бывшего начпрода Минобороны Таразевича обвинили в хищении денег Экс-главу продовольственного управления Минобороны обвинили в хищении денег

Москва12 авг Вести.Бывшего начальника продовольственного управления департамента ресурсного обеспечения Минобороны полковника Виктора Таразевича обвинили в хищении бюджетных денег, выделенных на продовольственное снабжение армии, сообщает РИА Новости.

Следствие вменяет Таразевичу и его соучастникам преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Помимо Таразевича обвинения предъявлены гендиректору компании "Нармяспром" Дмитрию Вислобокову, главе ООО "МПК "Селятино" Александру Барышкову, технологу того же предприятия Зое Грищук и предпринимателю Денису Мизгирю.

По данным следствия, в 2024–2025 годах подозреваемые путем обмана присвоили деньги Минобороны, предназначенные для закупки и поставки мясных консервов.

Общий ущерб от их противоправной деятельности оценивают не менее чем в 700 млн руб.

Двое фигурантов - Барышкова и Грищук - объявлены в розыск.

Таразевича арестовали в июне и отправили в СИЗО по решению 235-го гарнизонного военного суда.