Москва11 авгВести.Предварительная сумма материального ущерба по уголовному делу о поставках некачественных консервов для нужд Минобороны РФ в отношении обвиняемого бизнесмена Дмитрия Мизгира составляет около 1 млрд рублей. Данные приводит ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Точная сумма причиненного ущерба по уголовному делу в отношении Мизгира будет установлена в ходе следствия, но в настоящее время она составляет не более 1 млрд рублейговорится в сообщении
Проводятся различные экспертизы, в том числе бухгалтерская и товароведческая. Потерпевшей стороной признано Минобороны.
Бизнесмен Дмитрий Мизгир был задержан сотрудниками КГБ Белоруссии. В июле его арестовали и доставили в Москву для проведения следственных действий. Мизгиря обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, ему грозит до 10 лет лишения свободы.