Сумма ущерба по делу о поставках консервов для Минобороны составила около 1 млрд

Ущерб по делу о поставках консервов для Минобороны составил около 1 млрд рублей Сумма ущерба по делу о поставках консервов для Минобороны составила около 1 млрд

Москва11 авг Вести.Предварительная сумма материального ущерба по уголовному делу о поставках некачественных консервов для нужд Минобороны РФ в отношении обвиняемого бизнесмена Дмитрия Мизгира составляет около 1 млрд рублей. Данные приводит ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Точная сумма причиненного ущерба по уголовному делу в отношении Мизгира будет установлена в ходе следствия, но в настоящее время она составляет не более 1 млрд рублей говорится в сообщении

Проводятся различные экспертизы, в том числе бухгалтерская и товароведческая. Потерпевшей стороной признано Минобороны.

Бизнесмен Дмитрий Мизгир был задержан сотрудниками КГБ Белоруссии. В июле его арестовали и доставили в Москву для проведения следственных действий. Мизгиря обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, ему грозит до 10 лет лишения свободы.