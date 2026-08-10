"Известия": в Белоруссии задержали находившегося в розыске бизнесмена Мизгира "Известия": задержан участник поставок некачественной тушенки в зону СВО

Москва10 авг Вести.Сотрудники Комитета государственной безопасности Белоруссии задержали бизнесмена Дмитрия Мизгира, которого российские правоохранители считают участником мошеннической схемы, связанной с поставкой некачественной тушенки в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на источники.

Дмитрий Мизгир, как отмечается, около трех месяцев находился в федеральном розыске. Издание утверждает, что сотрудники КГБ проверили несколько адресов, где мог скрываться бизнесмен, а затем отследили его по видеокамерам и телефонным переговорам. Он не оказал сопротивления при аресте.

Бизнесмен обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере в составе группы. По версии следствия, как подчеркивает газета, предприниматель играл центральную роль в поставках некачественных мясных консервов в боевые части, воюющие в зоне СВО.

В июне сообщалось, что начальник продовольственного управления департамента ресурсного обеспечения Министерства обороны России Виктор Таразевич отправлен в СИЗО. Газета РБК писала, что он был задержан по делу об особо крупном мошенничестве.