В Москве за мошенничество арестованы поставщики раций для МВД

Суд Москвы арестовал обвиняемых в афере с поставками раций для МВД В Москве за мошенничество арестованы поставщики раций для МВД

Москва23 июн Вести.Суд в Москве арестовал двух предпринимателей из Петербурга по делу о мошенничестве при поставках раций "Радон" для нужд МВД. В СИЗО отправлены руководители компаний "Профи-связь" и "Астроком", пишет "Коммерсант".

Виталия Козлова и Алексея Баранова подозревают в мошенничестве при поставках радиостанций "Радон" для МВД говорится в публикации

Как установила экспертиза, они были собраны из импортных деталей вместо российских.

Свою вину обвиняемые не признали. Они уверяют, что обязательства по договору были выполнены, а претензии к качеству товара заказчик не предъявлял.

По данным издания, правоохранители проверяют причастность компаний к другим поставкам связи для силовых структур.