Москва5 мая Вести.Суд в Краснодарском крае заочно арестовал общественника Романа Любименко по делу о поставке некачественных беспилотников для нужд СВО. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах региона.

По информации агентства, Любименко выступал в качестве единственного поставщика БПЛА при закупках по завышенной цене за счет бюджетных средств. Ущерб оценивается в 90 миллионов рублей. В отношении него было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Фигурант скрылся, его объявили в розыск.

Любименко заочно арестован судом сказал собеседник агентства

Следствие полагает, что Любименко использовал свою жену как формальное лицо для ведения противоправной деятельности в схемах поставок низкокачественных комплектующих и легализации денежных средств.

Отмечается, что эпизод был выявлен при расследовании уголовных дел против бывшего вице-губернатора Краснодарского края Александра Власова и директора департамента по делам казачества края Александра Тарарыкина.