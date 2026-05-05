На Кубани завели дело после закупки БПЛА по завышенным ценам

На Кубани возбуждено дело после закупки некачественных БПЛА для СВО На Кубани завели дело после закупки БПЛА по завышенным ценам

Москва5 мая Вести.В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело по факту закупки дронов несоответствующего качества по завышенным ценам. Об этом сообщает ТАСС.

О новом эпизоде мошенничества стало известно в ходе расследования уголовного дела экс-губернатора Кубани Сергея Власова.

Сумма ущерба от противоправных действий оценивается примерно в 90 миллионов рублей говорится в публикации

Теперь надзорные органы готовят антикоррупционный иск для изъятия имущества.

Уточняется, что технические характеристики дронов не соответствовали требованиям, необходимым для выполнения боевых задач в зоне специальной операции. Сам поставщик скрылся.