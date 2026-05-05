Москва5 маяВести.В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело по факту закупки дронов несоответствующего качества по завышенным ценам. Об этом сообщает ТАСС.
О новом эпизоде мошенничества стало известно в ходе расследования уголовного дела экс-губернатора Кубани Сергея Власова.
Сумма ущерба от противоправных действий оценивается примерно в 90 миллионов рублейговорится в публикации
Теперь надзорные органы готовят антикоррупционный иск для изъятия имущества.
Уточняется, что технические характеристики дронов не соответствовали требованиям, необходимым для выполнения боевых задач в зоне специальной операции. Сам поставщик скрылся.