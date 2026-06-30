Москва30 июн Вести.Фрагменты БПЛА нашли в Карасунском округе Краснодара, на месте работают представители экстренных служб. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов.

В Карасунском округе Краснодара обнаружены обломки БПЛА. Пострадавших нет. В двух квартирах повреждены стеклопакеты. На месте работают специальные и оперативные службы написал Наумов в мессенджере MAX

Он напомнил о запрете на съемки работы российских военных, а также отметил, что в случае обнаружения частей дронов необходимо отойти на безопасное расстояние и позвонить по номеру 112.