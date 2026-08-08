Москва8 авг Вести.В Краснодаре идет отражение атаки беспилотников, сообщает глава города Евгений Наумов в канале MAX в 11.44.

В Краснодаре звучит сигнал "Внимание всем" – идет отражение атаки БПЛА говорится в его публикации

Наумов призвал жителей и гостей Краснодара проследовать в безопасное место, держаться подальше от окон и дверей, не прятаться у стен многоквартирных домов и не использовать для укрытия автомобили и остановочные павильоны.

Он также напомнил, что запрещается выкладывать в соцсети фото или видео БПЛА и места их падения, работы систем ПВО, специальных и оперативных служб. За нарушение предусмотрена административная и уголовная ответственность, предупредил градоначальник.