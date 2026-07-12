Москва12 июлВести.В городах Новороссийск и Анапа Краснодарского края действует режим угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили глава Новороссийска Андрей Кравченко и мэрия Анапы в своих Telegram-каналах.
На территориях Новороссийска и Анапы объявлена угроза атаки беспилотников (БПЛА)отмечается в Telegram
Жителей и гостей городов призывают соблюдать меры безопасности: не подходить к окнам, укрыться в помещениях без окон (коридор, ванная, туалет), на улице - спуститься в подвал, цокольный этаж или подземный переход.
Запрещено использовать автомобиль в качестве укрытия и прятаться у стен многоквартирных домов.
При обнаружении дронов или их обломков следует немедленно звонить по номеру 112.
Об отмене режима будет сообщено дополнительно.