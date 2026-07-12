В Новороссийске и Анапе объявлена угроза атаки БПЛА

Власти Новороссийска и Анапы сообщили об угрозе атаки беспилотников В Новороссийске и Анапе объявлена угроза атаки БПЛА

Москва12 июл Вести.В городах Новороссийск и Анапа Краснодарского края действует режим угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили глава Новороссийска Андрей Кравченко и мэрия Анапы в своих Telegram-каналах.

На территориях Новороссийска и Анапы объявлена угроза атаки беспилотников (БПЛА) отмечается в Telegram

Жителей и гостей городов призывают соблюдать меры безопасности: не подходить к окнам, укрыться в помещениях без окон (коридор, ванная, туалет), на улице - спуститься в подвал, цокольный этаж или подземный переход.

Запрещено использовать автомобиль в качестве укрытия и прятаться у стен многоквартирных домов.

При обнаружении дронов или их обломков следует немедленно звонить по номеру 112.

Об отмене режима будет сообщено дополнительно.