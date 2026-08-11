Бизнесмен, задержанный по делу о некачественных консервах, перевезен в Россию

Задержанного в Белоруссии бизнесмена Мизгира отправили в Россию Бизнесмен, задержанный по делу о некачественных консервах, перевезен в Россию

Москва11 авг Вести.Бизнесмена Дмитрия Мизгира, задержанного в Белоруссии по делу о поставках некачественных консервов для нужд Минобороны РФ, этапировали в Россию, сообщает ТАСС.

Мизгир этапирован в Россию для проведения с ним следственных действий говорится в сообщении

Бизнесмену предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Ранее сообщалось, что бизнесмена Дмитрия Мизгира задержали сотрудники Комитета государственной безопасности Белоруссии. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере в составе группы. По версии следствия, предприниматель играл центральную роль в поставках некачественных мясных консервов в боевые части, воюющие в зоне СВО.