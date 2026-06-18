Кипр выдал России обвиняемого в неуплате налогов на 2,6 млрд рублей Кип экстрадировал россиянина, обвиняемого в неуплате налогов на 2,6 млрд рублей

Москва18 июн Вести.Гражданин России, обвиняемый в неуплате налогов на сумму 2,6 миллиарда рублей, экстрадирован Кипром в РФ. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в беседе с ТАСС.

По словам Волк, обвиняемый с 2015 по 2019 год руководил двумя коммерческими предприятиями. Следствие показало, что он передавал в налоговые органы декларации, в которых были недостоверно указаны сведения о договорах подряда с подконтрольными юридическими лицами по поставке стройматериалов и проведению строительно-монтажных работ.

В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Республики Кипр экстрадирован гражданин Российской Федерации, который обвиняется в уклонении от уплаты налогов, совершенном в особо крупном размере… Ущерб составил более 2,6 млрд рублей указала она

По факту преступления следственные органы возбудили уголовные дела по статье 199 ч. 2 УК РФ. Россиянин скрылся от правосудия на Кипре и был объявлен в международный розыск.

Компетентными органами указанного государства принято решение о выдаче обвиняемого. Сегодня в аэропорту города Ларнаки он передан представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву заключила Волк

Ранее сообщалось, что Объединенные Арабские Эмираты экстрадировали в РФ двух россиян, находившихся в международном розыске.