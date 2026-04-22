В Баку осудили бизнесмена из РФ на четыре года за отмывание денег

Москва22 апр Вести.Гражданин России Александр Вайсеро получил четыре года лишения свободы в Азербайджане. Суд в Баку признал его виновным в легализации денежных средств, полученных преступным путем. Об этом пишет агентство АПА.

Согласно материалам дела, Вайсеро легализовал свыше 727 тысяч манатов (почти 32 миллиона рублей – Прим. ред). Следствие уверено, что россиянин переводил финансы частями на банковские карты, которые были зарегистрированы на третьих лиц.

Вайсеро задержали в Азербайджане летом 2025 года. Следствие считает, что он действовал в составе организованной группы лиц.