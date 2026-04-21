Польша оштрафовала компанию за нелегальный экспорт люксовых машин в Россию

Москва21 апр Вести.Польша оштрафовала местную компанию на 20 млн злотых ($5,5 млн) за незаконный экспорт автомобилей класса люкс в Россию. Об этом сообщило польское налоговое управление (KAS).

В результате незаконных действий в Россию были вывезены более 100 автомобилей общей стоимостью свыше миллиарда рублей.

Маршрут перевозки проходил через Польшу, Литву, Белоруссию, а затем в Россию. На компанию наложен денежный штраф за нарушение санкций в размере 20 млн злотых говорится в заявлении KAS

В таможенных документах при этом были указаны другие страны назначения, чтобы обойти ограничения ЕС.

Ранее в Польше был задержан военнослужащий войск территориальной обороны по подозрению в шпионаже якобы в пользу России.