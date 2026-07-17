По делу о мошенничестве арестован экс-директор департамента Минпромторга В Москве арестован экс-директор департамента Минпромторга Дмитрий Колобов

Москва17 июл Вести.В Москве по делу о мошенничестве арестован бывший директор департамента развития промышленности и социально значимых товаров Минпромторга Дмитрий Колобов, передавит ТАСС со ссылкой на информацию правоохранительных органов.

Колобов был задержан сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России в рамках дела о мошенничестве. Мещанский суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя МВД и заключил бывшего чиновника под стражу до 16 сентября приводит агентство слова своего собеседника

По версии следствия, Колобов может быть причастен к хищению средств, которые были выделены на реализацию инновационных проектов в рамках импортозамещения. Общая сумма ущерба может составлять около одного миллиарда рублей.