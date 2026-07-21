И. о. директора АО "Ярославское АТП" задержан за злоупотребление полномочиями

Задержан за коррупцию: в Ярославле разоблачили и. о. директора АТП И. о. директора АО "Ярославское АТП" задержан за злоупотребление полномочиями

Москва21 июл Вести.Исполняющий обязанности директора АО "Ярославское АТП" Иван Рытов задержан за злоупотребление полномочиями, сообщил губернатор региона Михаил Евраев в мессенджере MAX.

Любые коррупционные проявления на всех уровнях будем жестко пресекать подчеркнул Евраев

Он сообщил, что правительством и министерством дорожного хозяйства и транспорта области были выявлены серьезные нарушения в работе Рытова.

И. о. директора и нескольких его коллег, которые имеют отношение к этим нарушениям, уведомили об увольнении.

Соответствующую информацию передали в правоохранительные органы, после чего Рытов был задержан.