Москва21 июлВести.Исполняющий обязанности директора АО "Ярославское АТП" Иван Рытов задержан за злоупотребление полномочиями, сообщил губернатор региона Михаил Евраев в мессенджере MAX.

Любые коррупционные проявления на всех уровнях будем жестко пресекать

подчеркнул Евраев

Он сообщил, что правительством и министерством дорожного хозяйства и транспорта области были выявлены серьезные нарушения в работе Рытова.

И. о. директора и нескольких его коллег, которые имеют отношение к этим нарушениям, уведомили об увольнении.

Соответствующую информацию передали в правоохранительные органы, после чего Рытов был задержан.