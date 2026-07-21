Москва21 июлВести.Исполняющий обязанности директора АО "Ярославское АТП" Иван Рытов задержан за злоупотребление полномочиями, сообщил губернатор региона Михаил Евраев в мессенджере MAX.
Любые коррупционные проявления на всех уровнях будем жестко пресекатьподчеркнул Евраев
Он сообщил, что правительством и министерством дорожного хозяйства и транспорта области были выявлены серьезные нарушения в работе Рытова.
И. о. директора и нескольких его коллег, которые имеют отношение к этим нарушениям, уведомили об увольнении.
Соответствующую информацию передали в правоохранительные органы, после чего Рытов был задержан.