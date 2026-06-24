Двух экс-заместителей министра здравоохранения арестовали в Ярославле В Ярославле арестованы два бывших высокопоставленных чиновника Минздрава

Москва24 июн Вести.Два бывших заместителя министра здравоохранения региона - Максим Трусов и Наталья Гурьянова - арестованы в Ярославле. Об этом сообщил портал 76.RU со ссылкой на источник.

В Ярославле арестованы двое экс-заместителей министра здравоохранения Ярославской области. Информацию подтвердил источник 76.RU говорится в публикации

Трусов, занимавший пост первого замминистра в период с 2024 по 2026 годы, и Гурьянова, уволившаяся из ярославского Минздрава по собственному желанию 5 марта, обвиняются в получении взятки в особо крупном размере. По данным источника, дело связано с их работой в Вологодской области.

По части 6 статьи 290 УК РФ фигурантам грозит штраф от 3 до 5 миллионов рублей либо лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

В настоящее время на сайте Министерства здравоохранения Ярославской области Трусов уже не значится сотрудником.

До работы в Ярославле оба занимали руководящие должности в Вологодской области: Гурьянова возглавляла управление организации медпомощи, Трусов был заместителем начальника департамента здравоохранения. Его последняя публикация в социальных сетях датирована 30 мая - он писал о проведении акции "Шаг здоровья" в День города в Ярославле.