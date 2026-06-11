Губернатор Соколов о задержании главы "Вятавтодора": одна овца все стадо портит Губернатор Соколов прокомментировал задержание главы "Вятавтодора"

Москва11 июн Вести.Губернатор Кировской области Александр Соколов официально прокомментировал задержание руководителя АО "Вятавтодора" правоохранительными органами. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

10 июня совет директоров компании принял решение о приостановлении полномочий генерального директора.

Действия генерального директора АО "Вятавтодор" – позор. Одна овца все стадо портит сказано в публикации

Соколов дал указание администрации губернатора и правительства провести служебную проверку, а министерству транспорта и правительству региона совместно с правоохранителями изучить законность сделок, которые заключил гендиректор "Вятавтодора", и при необходимости принять меры по их опротестованию.