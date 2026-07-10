Отпуск бензина по номерам машин вводится в Кировской области из-за ажиотажа

Соколов рассказал, как в Кировской области упорядочат работу АЗС Отпуск бензина по номерам машин вводится в Кировской области из-за ажиотажа

Москва10 июл Вести.Губернатор Кировской области Александр Соколов сообщил о мерах, которые будут приняты в регионе из-за ажиотажного спроса на бензин.

По его словам, люди просят упорядочить работу АЗС, и штаб по обеспечению топливом принял ряд решений.

В частности, с 10 июля на АЗС для обеспечения порядка и безопасности начинают дежурить экипажи ДПС, ППС и сотрудники Росгвардии.

При этом вводится регулирование потоков силами сотрудников автозаправочных станций.

С 00.00 11 июля вводится отпуск бензина по номерам машин. По четным числам месяца номера, начинающиеся на 0, 2, 4, 6, 8, по нечетным – 1, 3, 5, 7, 9 сообщил глава региона в Telegram-канале

Кроме того, будут приняты меры для более четкого информирования о ситуации с бензином.

Александр Соколов заверил жителей Кировской области, что запасы горючего в регионе есть, и каждый день топливо будет подвозиться.

Он также подчеркнул, что причина сложившейся ситуации – "созданный нами же ажиотаж", и призвал "не повторять синдром гречки".