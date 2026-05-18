Москва18 маяВести.Директора Ярославского техникума управления и права Анну Куприянову обвиняют в совершении мошенничества в особо крупном размере. Об этом со ссылкой на пресс-службу Ярославского облсуда сообщает ТАСС.
По материалам следствия, Куприянова путем обмана совершила хищение денежных средств в особо крупном размере, зная о запрете на осуществление образовательной деятельности без лицензии.
Кировский районный суд заключил фигурантку под стражу.